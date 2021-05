Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Gaststätte

Müllheim (ots)

Am 15.05.2021, gegen 18:15 Uhr, wurden dem Polizeirevier Müllheim und gleichzeitig der Leitstelle der Feuerwehr ein Gebäudebrand in einer Gaststätte in der Müllheimer Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen erster Rettungskräfte stand ein kleiner Balkon am östlichen Giebel des Gebäudes in Brand, das Feuer drohte auf den Dachstuhl überzugreifen. In dem Gebäude befinden sich neben der aktuell geschlossenen Gaststätte im Erdgeschoss noch mehrere Wohnungen im 1. OG sowie im Dachgeschoss. Die Bewohner der Wohnungen konnten alle rechtzeitig das Gebäude verlassen. Bei der Bewohnerin der Dachgeschosswohnung, zu welcher auch der brennende Balkon gehört, bestand zunächst der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Allerdings konnte die Person nach ambulanter Versorgung vor Ort wieder entlassen werden.

Die Feuerwehr konnte unter Einsatz einer Drehleiter und eines Atemschutztrupps im Gebäude den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Das Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl konnte verhindert werden, auch wenn hierzu am östlichen Ortgang des Daches großflächig Ziegel entfernt werden mussten. Nach erfolgter Schadstoffmessung konnten die meisten Wohnungen, bis auf die betroffene Dachgeschosswohnung wieder bezogen werden. Das geöffnete Dach wurde durch die Feuerwehr mit einer Plane abgedeckt. Am Gebäude selbst entstand Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Bereich

Zur Ursache des Brandes kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Faktisch entstand das Feuer auf besagtem Balkon und setzte diesen in Brand. Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell