Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Betrunkener Radfahrer stürzt alleinbeteiligt.

Freiburg (ots)

Bötzingen - Nicht unerhebliche Verletzungen zog sich am Sonntag 16.05.2021 gg. 21:30 Uhr ein 38jähriger Fahrradfahrer zu, als er in der Bergstraße alleinbeteiligt stürzte. Unfallursächlich dürfte seine deutliche Alkoholisierung von 1,54 Promille gewesen sein. Der Mann musste in eine Klinik in Freiburg eingeliefert werden, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell