Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Verkehrskontrolle bringt Drogen zum Vorschein

Freiburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach hielt am Sonntag 16.05.2021 gg. 15:25 Uhr in der Waldstraße einen Opel anlässlich einer Verkehrskontrolle an. Hierbei warf der 18jährige Beifahrer einen Joint weg, was aber durch die Beamten beobachtet werden konnte. Die nun etwas genauer durchgeführte Kontrolle, bei welcher auch ein Drogenspürhund eingesetzt wurde, brachte weitere Betäubungsmittel beim 19-jährigen Fahrer zum Vorschein, der außerdem dem Ergebnis eines Drogenschnelltestes zufolge, unter dem Einfluss von Amphetamin das Fahrzeug geführt hatte. Eine Blutentnahme war die Folge. Die beiden werden nun unter anderem wegen Besitz von Drogen und Fahren unter Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell