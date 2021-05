Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Pkw kollidiert am Ortseingang mit Bäumen

Freiburg (ots)

March-Holzhausen - Kurz nach Ortseingang von Holzhausen aus Richtung Buchheim kommend kollidierte am Samstagmittag gg. 13:30 Uhr der Fahrer eines Opel mit zwei Bäumen, nachdem er den dortigen Fahrbahnteiler überfahren hatte. Zur Bergung des Fahrzeuges war auch die Freiwillige Feuerwehr March im Einsatz. Als Verkehrsunfallursache vermutet die Polizei einen medizinischen Grund bei dem 73jährigen Pkw-Lenker. Diesbezügliche Ermittlungen werden durchgeführt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der Schaden an der Verkehrseinrichtung und den Bäumen auf weiteren 3000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Der Unfallverursacher wurde von einem Notarzt versorgt.

