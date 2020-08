Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Kiffen bleibt nicht unentdeckt

Freiburg (ots)

Am Dreispitz am Rhein bei Albbruck hat eine Gruppe junger Leute am Mittwoch, 12.08.2020, gekifft. Das blieb nicht unentdeckt, weshalb gegen 16:40 Uhr die Polizei anrückte. Ein 17-jähriger zog gerade an einem Joint. Bei ihm fand die Polizei neben verschiedenen Drogenutensilien eine Dose mit ca. 17 Gramm Marihuana. Bei einem 19-jährigen wurde noch eine geringe Menge Marihuana beschlagnahmt, das er in seinem Rucksack versteckt hatte. Ihre Begleiter hatten keine Drogen dabei. Die beiden jungen Männer wurden angezeigt.

