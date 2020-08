Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unbekannter Pkw-Fahrer touchiert Radfahrerin

Freiburg (ots)

Nach einem Überholvorgang scherte ein unbekannter Pkw-Fahrer so knapp vor der überholten Radfahrerin ein, dass er diese am Ellenbogen und am Fahrradlenker leicht streifte. Die 40-jährige Radfahrerin zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu, konnte jedoch einen Sturz vermeiden.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 12.08.2020, gegen 15.35 Uhr in der Lange Straße in Waldkirch, Fartrichtung Kollnau, kurz nach dem Rettungszentrum.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Möglicherweise hatte er die Kollission nicht bemerkt.

Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Van mit Emmendinger Kennzeichen gehandelt haben, dessen Heckscheiben dunkel getönt waren.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten silbernen Kombi, Van oder Kleinbus geben können.

