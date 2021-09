Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizeibeamter auf Akademiehof gebissen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag leistete ein 26-Jähriger auf dem Akademiehof in Ludwigsburg gegen 00:20 Uhr Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und biss dabei einen 28-jährigen Polizeibeamten derart, dass der Polizist nach der Versorgung im Krankenhaus nicht mehr dienstfähig war.

Zur Tatzeit herrschte auf dem Akademiehof ein hohes Menschenaufkommen und die Beamten waren zuvor gerufen worden, nachdem eine andere Person Parolen rufend und Passanten anpöbelnd aufgefallen war. Im Zuge dieser polizeilichen Maßnahmen erkannten die Polizisten den 26-Jährigen in der Menge, gegen den ein aktuelles Aufenthaltsverbot für die Ludwigsburger Innenstadt bestand. Als der 28-jährige Polizeibeamte den 26-Jährigen zur Rede stellen und kontrollieren wollte, versuchte dieser zu flüchten, konnte aber am Arm festgehalten werden. In der Folge leistete der Mann derart Widerstand, dass er zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden musste. Während dieser Auseinandersetzung biss er den 28-Jährigen Polizeibeamten so stark in die Hand, dass dieser anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Polizisten brachten den 26-Jährigen auf das Polizeirevier Ludwigsburg.

Während der Erstversorgung des verletzten Beamten am Streifenfahrzeug fiel noch ein weiterer junger Mann auf. Der 20-Jährige, dessen Personalien bekannt sind, provozierte den in der Transportbox befindlichen Diensthund, schlug anschließend den Kofferraumdeckel zu und rannte davon.

