Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 bei Eutingen, Lkrs. FDS) 400 Liter Diesel heimlich abgeschlaucht

Eutingen (ots)

Vom Fahrer völlig unbemerkt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag an einem Lastwagen mehr als 400 Liter Diesel abgeschlaucht und gestohlen. Der 54-jährige Fahrer des Lasters aus Sachsen legte auf der A 81 am Parkplatz "Neckarblick" gegen 22 Uhr seine vorgeschriebene Ruhezeit ein. Als er am Freitagmorgen seinen DAF-Laster überprüfte, stellte er ein aufgebrochenes Tankschloss und den Verlust seines Treibstoffvorrates fest. Vom Diebstahl, der über Nacht passiert war, bekam er nichts mit. Vom Täter und dem Verbleib des Kraftstoffes im Wert von über 500 Euro fehlt jede Spur. Die Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen.

