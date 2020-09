Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Katalysator tagsüber auf Firmenparkplatz gestohlen

Meisenheim (ots)

Ein Katalysator ist am Mittwoch an einem AUDI A4 auf dem Firmenparkplatz an der Straße Obertor gestohlen worden. Das Teil wurde vermutlich von einem hierauf spezialisierten Langfinger mit einem Winkelschleifer am Boden hinter dem Auto liegend herausgetrennt. Die Tatzeit lag zwischen 07:45 und 14:45 Uhr. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem ist ein Auto mit einer oder mehreren Personen aufgefallen, welches vom Kennzeichen nicht dort üblicherweise zu sehen ist? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

