Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Schleuser und 39 Geschleuste festgestellt

Görlitz, Kodersdorf, Niesky (ots)

Seit gestern Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Tages (1. Oktober 29021) haben Streifen der Bundespolizei Ludwigsdorf 39 geschleuste Personen in Gewahrsam und zwei Schleuser festgenommen. So wurden im Bereich der Ortschaft Horka nach Hinweisen aus der Bevölkerung eine Irakerin (37) und vier Iraker (37, 34, 24, 21) festgestellt. Eine Streife der "Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen" kontrollierte auf der B6, Höhe Hornbach, einen Opel mit deutschen Kennzeichen. Der irakische Fahrer (25) wies sich mit seinem deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge aus. Seine vier Insassen konnten sich nicht ausweisen. Bei den Personen handelt sich um eine Irakerin (30) mit ihren drei Kindern (18, 15, 13). Kurze Zeit später stellten die Beamten einen Syrer (32) sowie zwei weitere Iraker (23, 19) fest. Im weiteren Verlauf wurden an der ARAL in Kodersdorf insgesamt sieben Iraker festgestellt. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde an der Stadtbrücke Görlitz ein polnischer Pkw kontrolliert. Der georgische Fahrer (31) händigte zur Kontrolle seinen georgischen Ausweis sowie die syrischen Reisepässe seiner vier Fahrgäste aus. Die vier Syrer waren nicht im Besitz von gültigen Aufenthaltstiteln oder gültiger Visa. Die Polizeidirektion Görlitz erhielt von einer Bürgerin den Hinweis, dass sich an der Aral Tankstelle Niesky mehrere orientalisch aussehende Männer aufhalten würden. Eine Streife stellte vor Ort 16 Männer aus dem Irak fest. Alle geschleusten Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Die zwei Schleuser wurden vorläufig festgenommen und gegen sie wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt. Da in allen Fällen von einer organisierten Einreise der Personengruppen auszugehen ist, ermittelt die Bundespolizei gegen die bekannten und teil-weise unbekannten Täter wegen Einschleusen von Ausländer.

