Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfester Streit auf Baustelle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist am Mittwochmorgen aus Otterberg gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, waren auf einer Baustelle in der Hauptstraße die Arbeiter unterschiedlicher Firmen in Streit geraten - die Auseinandersetzung eskalierte und endete mit mehreren verletzten Personen.

Obwohl die Polizeibeamten mit allen Beteiligten sprachen, konnten die genauen Ereignisse nicht eindeutig rekonstruiert werden. Bislang ist unklar, wer für die Verletzungen bei drei Männern verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen. |cri

