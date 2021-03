Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Helfer-Einsatz dank Zeugenhinweis

Kaiserslautern (ots)

Dank eines Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einer Frau in einer misslichen Lage zu Hilfe kommen. Dem Mann war gegen 2 Uhr in der Schulstraße eine Frau aufgefallen, die sich offenbar in einer hilflosen Situation befand.

Die alarmierte Streife fand an der beschriebenen Stelle eine Frau, die für die Temperaturen um diese Uhrzeit ziemlich luftig angezogen war, zudem einen stark alkoholisierten Eindruck machte und eine blutende Wunde am Fuß hatte.

Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die medizinische Versorgung der Wunde, anschließend wurde die Frau auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus gebracht. |cri

