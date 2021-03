Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In der Kurve die Kontrolle verloren

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einer langgezogenen Kurve hat ein junger Autofahrer am Dienstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Der 20-Jährige war mit seinem Seat Leon auf der L382 von Otterberg in Richtung Baalborn unterwegs, als er in einer langen Linkskurve ins Schleudern geriet. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, schlug zunächst in der Böschung ein und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er zum Stehen kam. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer kam unverletzt davon. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell