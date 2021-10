Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wittighausen: Bahnschranke abgerissen - Zeugen gesucht

Entweder durch einen Unfall oder Sachbeschädigung wurde am Donnerstagabend die halbseitige Bahnschranke, an der Landesgrenze zu Bayern beim Bahnhof Gaubüttelbrunn abgerissen. An der Bahnschranke konnten grüne Farbrückstände festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischhofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Boxberg-Wölchingen: Gras geklaut - Zeugen gesucht

Unbekannte Diebe stahlen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 45 Stängel Pampasgras aus einem Vorgarten im Panoramaweg in Wölchingen. Die Stängel wurden sauber abgetrennt und mitgenommen. Der Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Bad Mergentheim: Schule durch Steinwurf beschädigt

Bislang Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag mit einem Stein eine Eingangstür der Eduard-Mörike-Schule in Bad Mergentheim beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell