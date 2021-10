Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten-Großgartach: 1.500 Euro Schaden angerichtet

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht auf Donnerstag Begrenzungssteine und Wegleuchten auf einem Firmengelände in der Heilbronner Straße in Leingarten-Großgartach beschädigt. Vermutlich handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, setzte die unbekannte Person am Steuer einfach ihre Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls, sollten sich beim Polizeirevier Lauffen 07133 2090 melden.

Schwaigern: Gefährliches Überholmanöver von weißem Mercedes

Nach einem Überholmanöver von einer weißen Mercedes-Limousine am Donnerstagmittag in Schwaigern sucht die Polizei nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die bei dem Vorfall möglicherweise gefährdet wurden. Die unbekannte Person am Steuer des Mercedes überholte gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 293 in Fahrtrichtung Gemmingen eine Fahrzeugkollonne. Als auf der Gegenfahrspur ein blaues Auto aus Richtung Eppingen entgegenkam, zog der weiße Mercedes zurück auf seine Fahrspur. Dadurch mussten nach Zeugenaussagen einige Fahrzeuge auf beiden Fahrspuren stark abbremsen. Der Mercedes fuhr weiter nach Gemmingen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Eppingen: Auto macht sich selbständig

Leichte Verletzungen erlitt eine Frau am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Eppingen. Die Frau stieg gegen 6.45 Uhr an der Hauptstraße aus ihrem BMW aus und wollte ihre Tasche vom Rücksitz ihres Autos holen. In diesem Moment machte sich das Gefährt selbständig, schleifte die 55-Jährige einige Meter mit und stieß dann gegen zwei geparkte PKW. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. An den PKW sowie einer Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

Heilbronn: Nach Unfall einfach weitergefahren

Einfach weggefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Donnerstag einen Unfall in Heilbronn verursacht hatte. Der Mann war gegen 22.15 Uhr mit seinem PKW auf der Wartbergstraße in Richtung Dammstraße unterwegs. An der Kreuzung Dammstraße / Wartbergstraße übersah er offensichtlich einen von rechts heranfahrenden 18-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad. Durch eine Vollbremsung konnte der junge Mann eine Kollision im Kreuzungsbereich gerade noch verhindern. Ein hinter dem 18-Jährigen fahrender Kradlenker bemerkte das starke Abbremsen seines Vordermannes zu spät, sodass er auf dessen Zweirad auffuhr. Der PKW-Lenker blieb daraufhin kurz auf der Kreuzung stehen, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Beide Kradfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Über den Lenker geflogen

Eine Jugendliche wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit ihrem Pedelec in Heilbronn schwer verletzt. Die 17-Jährige war kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem linken Fußgängerweg der Heilbronner Dammstraße in Richtung Paulinenstraße unterwegs. Um einer Fußgängerin auszuweichen, lenkte sie ihr Gefährt auf die Straße. Dabei fiel der junge Frau ein "Platten" an dem hinteren Rad ihres Pedelec auf. Offensichtlich bremste sie daraufhin so stark ab, dass das Vorderrad blockierte und der Teenager über den Lenker zu Boden fiel. Die junge Frau wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Neckarwestheim: 20.000 Euro Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf einer Neckarwestheimer Kreuzung. Ein 55-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Mercedes auf der Weststraße unterwegs. An der Kreuzung zur Lerchenstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten, ebenfalls in die Kreuzung einfahrenden VW, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbreit, es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Beide Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Lauffen: Traktor umgekippt

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Lauffen wurde ein 32-Jähriger mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann befuhr mit seinem Traktor den Kreisverkehr in der Kiesstraße. Beim Verlassen desselben verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gefährt, wodurch es schließlich auf die linke Seite kippte. Der 32-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Am Trecker entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

Untergruppenbach: LKW in Flammen

Ein Zeuge meldete der Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen einen brennenden LKW auf einem Feldweg in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Untergruppenbach. Der in der Nähe einer Scheune geparkte LKW konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Aus welchem Grund das Fahrzeug zu brennen begann ist noch unklar. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

