Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer stürzte auf der Panoramastraße

Hürtgenwald (ots)

Ein 24-jähriger Kradfahrer aus Düren befand sich am Samstagabend mit Gleichgesinnten auf einer Bikertour durch die Eifel. Der Dürener befuhr dabei gegen 18:40 Uhr, als letzter einer vierköpfigen Motorradgruppe, die Landesstraße 218 von Vossenack in Richtung Schmidt. Kurz hinter der Ortslage Vossenack, ausgangs einer leicht verlaufenden Linkskurve, knickte seinen eigenen Angaben zufolge das Vorderrad weg. Als er daraufhin gebremst habe, sei er selbstverschuldet zu Fall gekommen. Bei dem Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an seinem Krafrad wird auf etwa 3000 Euro geschätzt; es war nicht mehr fahrbereit und musste aufgeladen abtransportiert werden. Fremdschaden war nicht entstanden.

