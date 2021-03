Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Münster (ots)

Unbekannte Einbrecher haben am Dienstag (16.3., 7.30 Uhr bis 17.15 Uhr) versucht, in eine Wohnung am Legdenweg einzudringen. Die Täter kamen auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten mehrfach an der Tür in der ersten Etage. Sie kamen nicht in die Räumlichkeiten und flüchteten ohne Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Informationen zum Einbruchschutz sind unter https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch oder https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer abrufbar.

