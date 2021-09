Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210929.4 Dammfleth: Dieselkraftstoff entwendet - Zeugen gesucht!

Dammfleth (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte aus zwei Fahrzeugen an einer Baustelle in Dammfleth Kraftstoff entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr, begaben sich Unbekannte zu zwei Baggern auf einer Baustelle in der Straße Dammfleth. Sie öffneten gewaltsam die Tankdeckel und pumpten aus dem Ketten- und dem Radbagger insgesamt etwa 700 Liter Kraftstoff im Wert von 980 Euro ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 175 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich an die Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell