Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210929.3 Itzehoe: Brieftasche entwendet

Itzehoe (ots)

Am Dienstagmittag ist der Kunde eines Itzehoer Supermarktes Opfer eines Taschendiebes geworden. Der Täter stahl dem Rentner seine Brieftasche samt Inhalt gänzlich unbemerkt.

Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr hielt sich der Geschädigte bei Aldi in der Straße Rotenbrook auf. Während des Einkaufens trug er seine Brieftasche in einem Stoffbeutel bei sich. Als der 83-Jährige an der Kasse seine Waren bezahlen wollte, stellte er fest, dass seine Brieftasche weg war. Mit der darin enthaltenen EC-Karte erfolgten glücklicherweise vor Sperrung der Karte keine Abbuchungen.

Im Nachhinein erinnerte sich der Anzeigende an eine etwa 80 Jahre alte, männliche Person mit leicht gebeugter Haltung und Schiebermütze, die ihm in der Obstabteilung auffällig nahekam. Ob der Mann für die Tat verantwortlich war, ist unklar.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell