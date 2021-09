Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210928.2 Heide: Ladendiebin kommt volltrunken ins Krankenhaus

Heide (ots)

Am Montag hat sich eine Frau bei einem Ladendiebstahl in Heide erwischen lassen. Wie sich herausstellte, war die Dame derart alkoholisiert, dass ihr Weg direkt ins Krankenhaus führte.

Um 18.15 Uhr rückte eine Streife aus, nachdem sich eine 34-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Koogstraße einen Rock angezogen hatte und mit diesem den Laden verließ, ohne vorab die Ware zu bezahlen. Im Anschluss begab sich die Beschuldigte zu Edeka, wo ein Mitarbeiter sie aufgriff und zurück zum Tatort brachte. Bei Eintreffen der Polizei saß die Beschuldigte vor dem Laden und war kaum in der Lage, sich zu artikulieren. Ein Atemalkoholtest bei der Heiderin ergab einen Wert von 4,96 Promille, was Grund genug war, sie nach der Personalienfeststellung in ein Krankenhaus bringen zu lassen.

Den Rock erhielt das Geschäft zurück, die Beschuldigte wird sich wegen des Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell