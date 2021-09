Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210927.5 Kellinghusen: Vier Beamte eingesetzt, um Jugendlichen zu bändigen

Kellinghusen (ots)

In der Nacht zum Sonntag waren Beamte in Kellinghusen eingesetzt, um einen 17-jährigen Randalierer zur Ruhe zu bringen. Der war deutlich alkoholisiert und widersetzte sich heftig - er kam schließlich auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses.

Um 01.35 Uhr fuhr eine Streife auf Anforderung einer Mutter nach Kellinghusen, da die Frau ihren Sohn, der sich in einem Ausnahmezustand zu befinden schien, nicht mehr händeln konnte. Der junge Mann trat auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv auf. Er hatte zuvor eine Glasscheibe zerstört und sich dabei eine nicht unerhebliche Verletzung zugezogen. Zwecks der medizinischen Versorgung war es erforderlich, den 17-Jährigen in ein Krankenhaus zu bringen. Hiergegen sperrte sich der Verletzte, der für kein beruhigendes Gespräch zugänglich war. Letztlich brachten die Einsatzkräfte den Jugendlichen zu Boden, wobei dieser um sich trat und einen der Beamten am Kopf traf. Im weiteren Verlauf bespuckte der Kellinghusener die Ordnungshüter und beleidigte sie. Bis nach der Blutprobenentnahme im Krankenhaus, die eine Staatsanwältin anordnete, setzte sich das Verhalten des Beschuldigten fort. Daher kam er letztlich auf eine psychiatrische Station einer Klinik.

Wie stark der Kellinghusener alkoholisiert war und ob er Drogen zu sich genommen hatte, wird die Untersuchung der Blutprobe ergeben. Die Beamten blieben im Zuge des Einsatzes unversehrt - sie fertigten eine Strafanzeige, unter anderem wegen des Widerstandes und der Beleidigung.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell