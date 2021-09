Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210927.2 Itzehoe: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in Itzehoe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 19.15 Uhr, bis Samstag, 01.00 Uhr, drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung in der Oelixdorfer Straße ein. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten aus diesem einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Durch das Einstiegsfenster entfernten sich die Einbrecher schließlich wieder, Hinweise auf ihre Identität gibt es keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

