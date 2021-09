Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210927.1 Albersdorf: Kunde eines Supermarktes bestohlen

Albersdorf (ots)

Am vergangenen Freitagvormittag ist der Kunde eines Supermarktes in Albersdorf Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Ein Unbekannter entwendete ihm unbemerkt das Portemonnaie.

Um 09.15 Uhr hielt sich der Geschädigte in dem Lidl-Markt in der Süderstraße auf. Bei Betreten des Ladens trug er seine Geldbörse in seiner Hosentasche. Schon während des Shoppens stellte der 81-Jährige fest, dass ein Dieb sein Portemonnaie mit rund 60 Euro entwendet hatte. Eine verdächtige Person bemerkte der Dithmarscher in dem Markt nicht.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell