Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210924.3 Itzehoe: Reifen zerstochen, Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag an einem in Itzehoe geparkten Auto alle vier Reifen zerstochen hat, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 10.00 Uhr, suchte der Täter einen in der Carl-Stein-Straße abgestellten Wagen auf und zerstach alle vier Reifen mit einem Messer. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen.

Hinweise auf en Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

