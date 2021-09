Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210923.4 Itzehoe: Buntmetalldiebe aufgescheucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute haben Anwohner in Itzehoe Buntmetalldiebe auf frischer Tat erwischt und verscheucht. Die Männer ergriffen die Flucht ohne Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 02.00 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, nachdem sie auf einem alten Kasernengelände in der Oelixdorfer Straße zwei verdächtige Personen an einem Fahrzeug beobachtet hatte. Nach lauten Rufen durch den Ehemann der Zeugin verschwanden die Personen in unbekannte Richtung. Wie eine Streife später feststellte, hatten die Männer bereits zahlreiche Schrauben entfernt, um eine größere Zinkabdeckung von einem Gebäude zu demontieren. Durch die Anwohner erwischt, ergriffen sie die Flucht und machten nach ersten Erkenntnissen keine Beute.

Laut den Zeugen handelte es sich um zwei Männer, von denen einer einen Rucksack bei sich hatte. Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell