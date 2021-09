Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210923.3 Brokdorf: Einbrecher richten großen Schaden an

Brokdorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Brokdorf zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und richteten einen erheblichen Sachschaden an.

Im Zeitraum von Dienstag, 18.00 Uhr, bis zum Mittwochmorgen, 06.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Kindergarten in der Dorfstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Smartphone im Wert von rund 300 Euro und Bargeld aus zwei Kassen. Der Schaden, den die Täter im Zuge der Tat anrichteten, dürfte bei etwa tausend Euro liegen.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

