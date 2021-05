Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Montag (03.05.2021) wurde an der Ibbenbürener Straße ein Fahrzeug beschädigt. Der weiße VW Polo parkte in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:15 Uhr an der Ibbenbürener Straße 13. Das Fahrzeug wurde am linken Außenspiegel und an der Fahrertür beschädigt. Die Fahrzeughalterin hat gegen 11.10 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Zu dieser Zeit stand ein DPD Fahrzeug neben dem VW Polo. Ob dieses Fahrzeug den Schaden verursacht hat, ist unklar. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Knall beziehungsweise der Beschädigung am VW Polo machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

