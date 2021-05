Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Dienstag (04.05.2021) wurde im Zeitraum von 15.40 Uhr bis 16.15 Uhr an der Heerstraße ein weißer Toyota Prius am Türgriff beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 9. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro. An dem Toyota konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

