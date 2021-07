Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen beobachten auffällig fahrendes Fahrzeug - Fahrer offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten am Freitag (2.7.) gegen 21.50 Uhr einen dunklen Skoda, der auffällig schnell durch die Straße Greßbrink fuhr. Das Auto fuhr über einen Abhang und kam kurz vor ein paar Bäumen zum Stehen. Der 36-jährige Fahrer verließ zunächst sein Auto, setze die Fahrt dann jedoch Richtung Stedefreuder Straße fort. Da er in deutlichen Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, kam er erneut vom Weg ab und hielt seinen Pkw schließlich vor einem Sperrpfosten an. Die Zeugen informierten die Polizei. Direkt nach ihrem Eintreffen stellten die Beamten bei dem aus Bielefeld stammenden Fahrer deutliche Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann Alkohol getrunken haben muss. Bei der Überprüfung seiner Daten bemerkten die Beamten, dass der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Da der Mann über gesundheitliche Beschwerden klagte, wurde er mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Der Bielefelder muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten.

