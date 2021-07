Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Renault Kangoo angegangen- Täter durchsuchen Fahrzeug

Vlotho (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (01.07.) staunte der Besitzer eines roten Kangoo in Vlotho nicht schlecht, als er gegen 04.30 Uhr zu seinem Fahrzeug ging und plötzlich die offene Heckklappe feststellte. Bei der genauen Nachschau stellte der Geschädigte fest, dass die Fahrzeugtür nur angelehnt war und der Kangoo augenscheinlich durch Unbekannte durchsucht worden war. Am Mittwochabend (30.06.) hat der das Fahrzeug verschlossen an der Höltkebruchstraße in Höhe der Hausnumme 86 verschlossen abgestellt. Aus dem Fahrzeug nahmen die Täter eine geringe Menge Münzgeld, sowie eine Jacke und einen Brief mit. Bei der anschließenden Nachsuche konnten die Jacke und auch der entwendete Brief in der Nähe des Fahrzeuges wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer Hinweise zum PKW-Aufbruch geben kann meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Kreispolizeibehörde Herford.

