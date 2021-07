Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter oder Zeugen gesucht - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (28.6.), um etwa 17.50 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Löhne mit seinem Audi auf der Straße Quellental in Richtung Brunnenstraße. An der Einmündung Bunnenstraße / Quellental beabsichtigte er, nach rechts auf die Brunnenstraße in Richtung Herforder Straße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein etwa zehnjähriger Radfahrer auf dem Geh-Radweg an der Brunnenstraße. Beim Abbiegen kollidierte der Audi mit dem Fahrrad, wodurch der Junge stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Autofahrer hielt umgehend an und kümmerte sich um den bisher unbekannten Radfahrer. Um die Straße nicht zu blockieren, parkte der 49-Jährige seinen Audi zunächst am Fahrbahnrand. In dieser Zeit fuhr der Junge jedoch mit seinem Rad in Richtung Königsstraße, noch ehe ein Notruf abgesetzt wurde. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Angaben zu dem unfallbeteiligten Radfahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

