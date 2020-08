PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom Sonntag, 09.08.2020

Limburg (ots)

Körperverletzung und Sachbeschädigung

Ort: Bad Camberg, Bahnhofstraße 42 Zeit: Sonntag, 09.08.2020, 00.51 Uhr

Auf offener Straße kam es zwischen einem 22 - jährigen aus Bad Camberg und einem 27 - jährigen, ebenfalls aus Bad Camberg, zu einem heftigen Streit. Dabei riss der jüngere von beiden den älteren am Hemd wodurch dieser zu Boden stürzte und sich dabei, neben dem Hemd, noch die Armbanduhr beschädigte. Auf dem Boden liegen schlug der Angreifer dann auf ihn ein und verletzte ihn an der Nase.. Beide Personen mit Migrationshintergrund standen unter Alkoholeinwirkung.

Körperverletzung auf der Nepomukbrücke

Ort: Hadamar, Nepomukbrücke Zeit: Samstag, 08.08.2020, 13.00 Uhr

Zwischen einem 32 - jährigen aus Hadamar und einem 21 - jährigen aus Hadamar kam es auf der Nepomukbrücke zu einem heftigen Streit. In dessen Verlauf boxte der ältere dem jüngeren Mann 2-3 Mal mit der Faust auf den Mund. Der junge Mann erlitt dabei Gesichtsverletzungen.

20 Hühner getötet und in der Mülltonne entsorgt

Ort: Selters - Münster, Vorderstraße Zeit: Samstag, 08.08.2020, 15.29 Uhr

Ein Zeuge hat beobachtet, wie ein 37 - jähriger Mann seine Hühner getötet und in der Mülltonne entsorgen wollte. Die hinzugezogene Funkstreife der Polizei Limburg fand die toten Hühner dann in der Mülltonne und leitete eine fachgerechte Entsorgung ein. Die Ermittlungen zu den Gründen dauern an.

Wohnhausbrand

Ort: Elz, Bahnhofstraße 16 Zeit: Samstag, 08.08.2020, 13.23 Uhr

Eine Plastikbox zur Aufbewahrung von Sitzpolstern, welche sich auf der Terasse eines Einfamilienhauses befand, begann aus unbekannter Ursache zu brennen. Dadurch fing ein Rolladen samt Rolladenkasten und das Dach des Hauses Feuer. Die 24, 70 und 71 Jahre alten Hausbewohner versuchten dann den Brand mit Feuerlöschern selbst in den Griff zu bekommen. Dies misslang jedoch. Alle drei Personen zogen sich dabei eine Rauchvergiftung zu und mussten zum Teil im Krankenhaus Limburg behandelt werden. Der Brand konnte dann durch die hinzugezogene Feuerwehr Elz gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Ort: Dornburg - Langendernbach, Feldweg in der Verlängerung Beergasse Zeit: Samstag, 08.08.2020, 22.10 Uhr

Ein Ein 42 - jähriger aus Dornburg befuhr mit einem Rasenmäher Traktor den Feldweg in Langendernbach der auf die Beergasse stößt. An dem Traktor hatte er einen Anhänger auf welchem sich widerrechtlich 3 Personen befanden. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann und überschlug sich. Dabei löste sich der Anhänger von dem Traktor. Der Fahrzeugführer sowie eine 32 - jährige Mitfahrerin erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfall mit Personenschaden eingeleitet. An dem Gespann entstand ein Sachschaden von ca. 700.- EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

PHK Noll

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell