Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht im Gegenverkehr- Suzuki landet im Straßengraben

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße im Bereich der sogenannten S-Kurven. Gegen 16.20 Uhr befuhr eine 40-Jährige aus Minden mit ihrem roten Suzuki Swift die Herforder Straße in Richtung Herford. Im Bereich der S-Kurven kam der Mindenerin ein LKW entgegen. Der Fahrer des LKW kam so weit auf den Fahrstreifen der 40-Jährigen, so dass das diese nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet der Suzuki auf den Grünstreifen und rutschte in den rechten Straßengraben. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall und eine mögliche Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem weiteren Unfallbeteiligten und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können, sie telefonisch unter der Nummer 05221-8880 zu melden. Bei dem weiterfahrenden Fahrzeug handelt es sich augenscheinlich um einen 7,5 - Tonner mit einem blauen Führerhaus und hellem Laderaum. Der Suzuki musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell