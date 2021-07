Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vier Fahrzeuge beschädigt- Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Vlotho (ots)

(sls) Gleich vier Fahrzeuge wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf in Vlotho beschädigt. Gegen 18.50 Uhr befand sich ein 61-Jährgier aus Vlotho mit seinem weißen Hyundai auf der Bökenwiese und beabsichtigte mit seinem Fahrzeug rückwärts vom Parkplatz eines Imbisses zu fahren. Beim Ausparken stieß der Vlothoer zunächst gegen einen geparkten weißen Ford Fiesta. Nach dem Zusammenstoß stoppte der 61-Jährige jedoch nicht sein Fahrzeug, sondern stieß noch mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen zusammen. Zunächst gegen einen schwarzen Seat Alhambra und dann gegen einen grauen VW Eos. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten den möglichen Grund des Verkehrsunfalls fest. Deutlicher Alkoholgeruch war in Atemluft des Vlothoers festzustellen. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Da der Verdacht bestand, dass der Beschuldigte weitere Verkehrsdelikte unter Alkoholeinfluss begangen hat, wurden auf der Polizeiwache Herford Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt. Das Verkehrskommissariat hat die Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell