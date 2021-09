Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210927.4 Ottenbüttel: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ottenbüttel (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der in Ottenbüttel berauscht und ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 02.30 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Straße Stahfast einen Opel, an dessen Steuer ein 40-Jähriger saß. Der räumte ein, keinen Führerschien zu besitzen und den Wagen unbefugt von einer Bekannten genommen zu haben. Weil der aus dem Kreis Steinburg Stammende gerötete Bindehäute und eine träge Pupillenreaktion aufwies, boten die Beamten dem Mann einen Drogenvortest an. Den führte der Betroffene mit einem positiven Ergebnis auf mehrere Rauschmittel durch. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell