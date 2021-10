Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Eine Fahrradfahrerin wurde am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein unbekannter Autofahrer überholte gegen 10.50 Uhr eine Fahrradfahrerin mit so geringem Abstand, dass diese einem geparktem Auto nicht ausweichen konnte und an dessen Seitenspiegel hängen blieb. Durch das Touchieren des Außenspiegels kam die Radfahrerin zu Sturz. Der überholende Autofahrer fuhr unbeirrt weiter. Der Rettungsdienst brachte die durch den Unfall verletzte Fahrradfahrerin ins Krankenhaus. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

