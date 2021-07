Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: 52-Jähriger lässt sich bei Fahrkartenkontrolle ins Gleisblett fallen und flüchtet

Hannover (ots)

Ein betrunkener Schwarzfahrer ist am Montagabend, 05.07.2021, an der Haltestelle Geibelstraße vor den Kontrolleuren der ÜSTRA in einen Stadtbahntunnel geflüchtet. Zuvor ließ er sich rückwärts ins Gleisbett fallen. Das Kontrollpersonal stellte ihn im Tunnel in Richtung Laatzen und brachte ihn zurück zur U-Bahnhaltestelle, wo ihn bereits die Polizei erwartete.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt kontrollierten Mitarbeitende der ÜSTRA gegen 18:00 Uhr die Fahrkarten in der Stadtbahnlinie 1 in Richtung Sarstedt. Ein 52-Jähriger Mann musste mit ihnen an der Haltestelle Geibelstraße (Hildesheimer Straße) aussteigen, da er keinen gültigen Fahrausweis vorzeigte. Nachdem die Straßenbahn weiterfuhr, ließ sich der alkoholisierte Mann während der Kontrolle rücklings ins Gleisbett fallen und verletzte sich dadurch am Kopf. Anschließend rappelte er sich auf und rannte über die Gleise in den Tunnel in Richtung Laatzen. Das Sicherheitspersonal alarmierte die Stadtbahnleitstelle und verfolgte den Flüchtigen. Sie stellten ihn und begleiteten den 52-Jährigen zurück zur Haltestelle, wo sie ihn an die Polizei übergaben. Aufgrund seiner Verletzungen und seines Alkoholisierungsgrades (1,13 Promille in der Atemluft) brachten hinzugezogene Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus.

Gegen den 52-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Erschleichen von Leistungen und wegen gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr. Der Stadtbahnverkehr der ÜSTRA wurde in dem Bereich für mehrere Minuten eingestellt. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Betriebsablauf. /nzj, ram

