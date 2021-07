Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: 54-jähriger Patient angetroffen

Hannover (ots)

Seit Freitag, 02.07.2021, hat das Polizeikommissariat Laatzen nach einem 54-Jährigen gesucht. Der Mann war aus einer Klinik abgängig. Der ehemals Vermisste wurde am Montag, 05.07.2021, in Halle/Saale identifiziert. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Seine Rückkehr nach Laatzen wird vorbereitet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Unsere ursprüngliche Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4960635

