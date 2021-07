Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 54 Jahre alter Klinikpatient aus Laatzen vermisst

Hannover (ots)

Bei der Suche nach einem aus einer Klinik abgängigen Patienten bittet das Polizeikommissariat Laatzen die Bevölkerung um Mithilfe. Mit einem Foto wird nach dem 54-Jährigen Jörg J. gefahndet. Er verließ am Freitag, 02.07.2021, seinen Wohnbereich im Ortsteil Grasdorf und kehrte nicht zurück. Es besteht Gefahr für Leib und Leben.

Nach Erkenntnissen der Ermittler meldete ein Mitarbeiter des Grasdorfer Wohnbereichs einer psychiatrischen Klinik den 54-Jährigen am Freitag gegen 18:35 Uhr als vermisst. Letztmalig wurde der Jörg J. gegen 16:20 Uhr in dem Wohnbereich gesehen. Von seinem zweistündigen Ausgang kehrte der Mann dann jedoch nicht zurück. Bislang ist unklar, in welche Richtung sich der Patient entfernte.

Jörg J. ist an paranoider Schizophrenie erkrankt. Deshalb und auch wegen einer Diabeteserkrankung ist der Vermisste auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Da er diese nicht mit sich führt, besteht eine Gefahr für Leib und Leben. Eine Gefährdung Dritter ist unwahrscheinlich.

Der Vermisste ist 1,67 Meter groß und korpulent. Jörg J. trägt kurze graue Haare und Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer grauen Jogginghose und Sportschuhen bekleidet. Zudem führte er einen bemalten Jutebeutel mit sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Laatzen unter der Telefonnummer 0511 109-4315 zu melden.

/ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell