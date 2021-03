Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Nach Überfällen auf Tabakgeschäft und Tankstelle sucht Kriminalpolizei nach Zeugen - Belohnung ausgesetzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem am 6. Dezember verübten Überfall auf ein Tabakwarengeschäft im Bahnhofsgebäude von Bietigheim-Bissingen, bei dem ein unbekannter Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet hatte, schließt die Kriminalpolizei Ludwigsburg nicht aus, dass derselbe Täter auch für eine versuchte räuberische Erpressung auf eine Tankstelle am 24. Januar gegen 18:40 Uhr im Gröninger Weg verantwortlich sein könnte (wir berichteten am 25.01. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4820858) In diesem Fall war ihm jedoch durch die anwesenden Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von Bargeld verweigert worden und nach Androhung einer Alarmauslösung hatte er die Flucht ergriffen.

Zu dem Überfall auf das Tabakwarengeschäft hatte sich die Polizei bereits mit Fotos des Täters an die Öffentlichkeit gewandt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bietigheim-bissingen-raubueberfall/

Nunmehr werden über diesen Link auch Fotos der Überwachungskamera der Tankstelle im Gröninger Weg veröffentlicht, die den Täter bei der Tatausführung am 24. Januar zeigen. Der Unbekannte trug dabei eine schwarze Mund-Nasen-Maske, einen blauen Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Jacke mit Mercedes-Emblem auf der linken Brustseite und dunkle Handschuhe sowie Schuhe mit hellen/weißen Schnürsenkeln.

Im Fall des Überfalls auf das Tabakwarengeschäft wurde von privater Seite eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell