POL-LB: Holzgerlingen: VW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 11:00 Uhr an einem VW, der in der Feldbergstraße in Holzgerlingen abgestellt war. Der Ünbekannte drückte auf dem Faltdach des Fahzeugs eine Zigarette aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 41604-0 beim Polizeiposten Holzgerlingen zu melden.

