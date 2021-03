Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nach einem Brand in der Straße "Kuhsteige" in Nufringen am Samstag gegen 17:15 Uhr. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger soll an einer Hütte Feuer gelegt haben. Nachdem Zeugen die Tat beobachteten und die Polizei verständigten, wurde der Mann an seiner Wohnanschrift von Polizisten vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des 38-Jährigen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt und der verursachte Sachschaden beläuft sich bislang auf etwa 500 Euro. Aufgrund seiner Alkoholisierung verbrachte der Tatverdächtige die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Brandstiftung rechnen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer des zentralen Hinweistelefons 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell