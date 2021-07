Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 16-Jährige aus Garbsen-Berenbostel wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Die Polizeiinspektion Garbsen hat nach einer seit Mittwoch, 30.06.2021, vermissten 16-Jährigen aus Garbsen-Berenbostel gesucht. Das Mädchen konnte am Freitagabend, 02.07.2021, in Barsinghausen angetroffen werden. Die Jugendliche war soweit wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der 16-Jährigen beteiligt hatten.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ram

