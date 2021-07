Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße bei Mardorf

Hannover (ots)

Drei Personen sind am Donnerstag, 01.07.2021, bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Landesstraße (L) 360 zwischen Mardorf und Schneeren verletzt worden. Ein 22-Jähriger geriet mit seinem Smart in einer Rechtskurve nach rechts von der nassen Straße ab, verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte anschließend in den Gegenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der Fahrer (22 Jahre) eines Smart Forfour am Donnerstag auf der Schneerener Straße (L 360) von Mardorf in Richtung Schneeren. Gegen 17:25 Uhr geriet er auf regennasser Fahrbahn mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach rechts von der Straße ab. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass es auf die Fahrspur des Gegenverkehrs schleuderte. Dort kollidierte der Smart mit der linken Front eines entgegenkommenden Mercedes CLA, den ein 50-Jähriger steuerte.

Trotz ausgelöster Airbags verletzten sich beide Fahrer leicht, die Beifahrerin im Smart (23 Jahre) erlitt jedoch schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte leisteten medizinische Hilfe am Unfallort und brachten alle Beteiligten mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 17.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die L 360 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Landstraße war nach dem Abschleppen der beschädigten Pkw gegen 20 Uhr wieder in beide Richtungen befahrbar. /nzj, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell