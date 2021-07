Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Wohnungseinbrecher vom Hauseigentümer gestört, Polizei sucht flüchtige Täter

Hannover (ots)

Am Mittwochnachmittag, 30.06.2021, sind zwei Männer in ein Einfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp eingebrochen. Während sie das Haus durchsuchten, kam der 80-jährige Bewohner nach Hause. Die Wohnungseinbrecher flüchteten mit einem Fahrrad und einem Roller.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl der Polizeiinspektion Hannover brachen die mutmaßlichen Täter in einem geschätzten Zeitfenster von 13:15 Uhr bis 14:50 Uhr in den Bungalow im Eifelweg ein. Bei der Suche nach Wertsachen im Haus störte sie der heimkehrende Senior, der ein Poltern wahrnahm und dem Geräusch nachging. Er sah zwei Männer von seinem Grundstück wegrennen. Dabei führten die mutmaßlichen Täter ein zuvor an der Haustür abgestelltes Fahrrad sowie einen Tretroller mit sich.

Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den mutmaßlichen Tätern. Der erste Mann soll etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhaarig sein. Der mit geschätzten 1,85 Meter größere mutmaßliche Täter soll ebenfalls von schlanker Statur sein. Er habe nach Zeugenangaben einen schmalen Oberlippen- und Kinnbart und habe zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover getragen.

Zeugenhinweise zum Wohnungseinbruchdiebstahl oder zu den mutmaßlichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 entgegen. /nzj, ram

