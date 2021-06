Polizei Düsseldorf

POL-D: Fotofahndung - Polizei fahndet nach Betrügern - Wer kennt diese Männer?

Düsseldorf (ots)

Zwei Männer haben im Mai 2020 durch einen Betrug 5.000 Euro ergaunert. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach den Tatverdächtigen.

Nachdem eine vermeintliche Organisation im Auftrag eines Mannes 5.000 Euro auf ein Konto im Iran überwiesen hatte, übergab er das Geld in bar an die Tatverdächtigen. Daraufhin wurde das Geld von dem iranischen Konto wieder zurück gebucht. Die Geldübergabe fand am Düsseldorfer Hauptbahnhof statt. Nun sucht die Polizei die Tatverdächtigen mit Fotos unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duesseldorf-betrug-0

