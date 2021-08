Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb wiedererkannt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr) 16.08.2021; 08:46 Uhr

Besonders aufmerksame Mitarbeiter des REWE-Marktes in der Marktstraße erkannten am Montagmorgen, gegen 08.46 Uhr, eine männliche Person wieder, die bereits am 05.08.2021 wegen eines Ladendiebstahls aufgefallen war, sich aber im Anschluss in unbekannte Richtung vom Markt entfernen konnte. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sie den 54jährigen Einbecker im Büro fest. Die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf, stellten die Personalien des Mannes fest und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein. Zudem erhielt dieser noch ein einjähriges Hausverbot für sämtliche REWE-Märkte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell