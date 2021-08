Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beschädigter PKW gesucht

Bad Gandersheim (ots)

(kr.) 37581 Bad Gandersheim, Parkbuchten Höhe Hennebergstraße 1. Vorfallszeit 16.08.2021, 10:30 Uhr. Am 16.08.2021, um 10:30 Uhr, wurde einem 26-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Gandersheim die Fahrertür seines Opel Astra, Farbe dunkel-blau auf Grund eines Windstoßes aus der Hand gerissen. Die Tür schlug gegen die hintere rechte Tür eines ausparkenden PKW. Zu dem PKW konnten keinerlei Hinweise gegeben werden. Fahrzeugführerin dieses PKW soll eine ältere Dame gewesen sein. Diese Fahrzeugführerin die zur Vorfallzeit in den Parkbuchten Nähe der Hennebrgstraße parkte , wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382919200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell