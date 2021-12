Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Degerloch (ots)

Unbekannte sind am Montagabend (27.12.2021) in zwei Einfamilienhäuser an der Bopserwaldstraße und der Wiesentalstraße eingebrochen. An der Bopserwaldstraße hebelten die Täter gegen 18.30 Uhr die Terrassentüre auf und durchwühlten Schränke in mehreren Stockwerken. Ob sie dabei etwas stahlen, bedarf den weiteren Ermittlungen. An der Wiesentalstraße blieb es beim Einbruchsversuch. Eine Zeugin nahm gegen 18.35 Uhr verdächtige Geräusche wahr und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass die Täter offensichtlich kurz zuvor versucht hatten, durch Aufhebeln der Terrassentüre sowie des Küchenfensters ins Gebäude zu gelangen. Mutmaßlich aufgeschreckt durch die Zeugin brachen sie ihr Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell