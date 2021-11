Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen

Olpe (ots)

In der Zeit von Dienstag (2. November, 17.30 Uhr) bis Mittwoch (4. Oktober, 17.30 Uhr) haben unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Gartenhütte in der "Dahler Straße" gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu der verschlossenen Gartenhütte, in dem sie das Schloss gewaltsam beschädigten. Bei den entwendeten Rädern handelt es sich zum einen um ein schwarzes Pedelec der Marke KTM, Modell: Macina Team XL im Wert von rund 3500 Euro sowie zum anderen um ein schwarzes Kinderfahrrad mit neon-grünen Streifen im Wert von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell